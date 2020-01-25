Давос, Швейцария, , 08:11 — REGNUM Решение о создании всемирного университета Open Society University Network для борьбы с авторитарными правительствами и изменением климата объявил американский финансист Джордж Сорос. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Bloomberg.

Для этой цели Сорос планирует выделить $1 млрд.

По мнению финансиста, эти две обозначенные цели являются схожими, поскольку угрожают мировой цивилизации. Помогут в создании новой организации Центральный европейский университет, который также опекается миллиардером, и американский Бард-колледж.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года стало известно, что Джордж Сорос стремится приобрести украинские телеграм-каналы, которые помогли Владимиру Зеленскому победить на выборах президента Украины.

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