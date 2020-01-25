Кишинёв, , 02:13 — REGNUM Наибольшим доверием граждан Молдавии среди политиков пользуются президент Игорь Додон и лидер оппозиции, экс-премьер Майя Санду. Как передает ИА REGNUM, обязанное этом свидетельствуют представленные в Кишиневе данные опроса американского Международного республиканского института (IRI).

Опрос показал, что рейтинги Санду и Додона выровнялись — их уровень доверия составляет по 24%. При этом в столице Кишиневе Санду существенно опережает Додона — 31% против 19%. Отметим, что еще прошлым летом по тому же опросу Додон почти в три раза обгонял Санду.

Еще одному оппозиционеру — лидеру Платформы DA Андрею Нэстасе — доверяют 13% респондентов. Далее в рейтинге доверия следуют спикер парламента и лидер социалистов Зинаида Гречаная (10%), председатель Демпартии Павел Филип (7%), депутат парламента и бизнесмен Илан Шор (5%), мэр Бельц и лидер «Нашей партии» Ренато Усатый (5%), мэр Кишинева Ион Чебан (5%) и т.д.

Если бы в ближайшее воскресенье состоялись парламентские выборы, 29% проголосовали бы за Партию социалистов (Додон-Гречаная), 21% — за «Действие и солидарность» (Санду), 10% — за ДПМ (Филип). Еще 4% готовы отдать голоса за партию «Шор», по 3% — за партию Платформа DA, «Нашу партию» и Партию коммунистов. Отметим, что избирательный порог для партий составляет 6%.

Опрос проводился с 16 ноября по 19 декабря среди 1204 респондентов. Погрешность составляет +/-2,8%.