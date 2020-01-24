Москва, , 19:52 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») предложил проверить главу Чувашии Михаила Игнатьева на вменяемость.

«Предлагаю также принудительно освидетельствовать Игнатьева на предмет его вменяемости», — написал Хинштейн в Twitter.

Таким образом глава комитета Госдумы по информполитике Хинштейн прокомментировал секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака о том, что партия поставит вопрос о соответствии Игнатьева должности, а также о лишении его членства в партии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в МЧС посчитали несмешными кадры, как глава Чувашии Михаил Игнатьев вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за поднятыми ключами от новой пожарной техники. В «Единой России» ставят вопрос о соответствии Игнатьева занимаемой должности.

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