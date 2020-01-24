Москва, , 18:15 — REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил депутата Госдумы Наталью Поклонскую («Единая Россия») сожалеть, что она больше не прокурор.

«Михаил Игнатьев — местный «барин» — вначале призвал «мочить» неугодных журналистов и блогеров, а теперь же его забавляет, как пожарный подпрыгивает за ключами от машины. В такие минуты я очень жалею, что не прокурор», — отметила Поклонская в соцсетях.

Она призналась в том, что у нее «вызывает отвращение губернатор, который относится к людям, как к своей собственности или рабам».

«Единая Россия» намерена исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии. МЧС осудило то, как глава региона вручал ключи от противопожарной техники.

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