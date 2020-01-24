Москва, , 15:53 — REGNUM Для Великобритании Австралия и Канада оказались ближе, чем Польша или Прибалтика, считает политолог Анджей Михневский (Польша). Об этом он заявил 24 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Как мы знаем, Евросоюз — это передовая демократия в мире. Поэтому мы часто устраиваем референдум для того, чтобы люди могли высказать своё мнение. Если референдум нас не устраивает, мы его повторяем [до тех пор], пока не получаем тот результат, который нам нужен, — пошутил политолог. — Был референдум по вопросу Brexit. Получил небольшой перевес вариант «британцы уходят». Однако мы не стали возвращаться к теме о необходимости повторить референдум, потому что этот вариант устраивает всех. Тем более что для британцев Канада или Австралия намного ближе, чем, например, Польша или Прибалтика».

Великобритания, как подчеркнул Михневский, хочет скорее иметь айтишников из Индии, чем дальнобойщиков из Латвии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, cоглашение о выходе Великобритании из Евросоюза подписано главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем.

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