Москва, 24 января 2020, 15:53 — REGNUM Для Великобритании Австралия и Канада оказались ближе, чем Польша или Прибалтика, считает политолог Анджей Михневский (Польша). Об этом он заявил 24 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Великобритания, как подчеркнул Михневский, хочет скорее иметь айтишников из Индии, чем дальнобойщиков из Латвии.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, cоглашение о выходе Великобритании из Евросоюза подписано главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем.
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