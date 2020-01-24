Бишкек, , 14:04 — REGNUM «В планах работы министерств и ведомств на 2019 год было прописано 473 задачи. Половина из обозначенных задач была выполнена к концу года. Это значит, что многие из этих задач были выполнены на скорую руку. Это, безусловно, влияет на качество реализации», — заявил на совещании премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, передает пресс-служба правительства.

По словам высокопоставленного чиновника, 2020 год очень важен для правительства, а потому необходимо максимально мобилизовать работу для достижения поставленных целей.

«Наказать того или иного руководителя не самоцель — мы должны получить от него конкретные результаты работы», — подчеркнул он.

По итогам совещания премьер поручил в оперативном порядке доработать план приоритетных задач и мероприятий правительства Киргизии с двумя или тремя конкретными задачами для каждого государственного органа.