Багдад, , 13:55 — REGNUM В Баграде в 9 утра по местному времени 24 января 2020 года начался так называемый «митинг миллионов». Он направлен на выдворение военных США и возглавляемой ими коалиции из Ирака.

Показательно, что местом начала митинга выбран центральный перекрёсток в квартале Аль-Джадирийя в центре иракской столицы. Именно отсюда 31 декабря 2019 года стартовал траурный марш, который затем перерос в штурм посольства Соединённых Штатов в Ираке, пишет Телеграм-канал «Усы Асада».

Участники митинга требуют от американских войск покинуть территорию Ирака. Требования выдвигаются и иракскому правительству, чтобы оно усилило давление на США по этому вопросу.

Данное мероприятие поддержано всеми крупными шиитскими организациями и группировками, в том числе «Батальонами Хезболлы», «Лигой праведников» и «Харакат Нуджаба». Инициативу проведения митинга миллионов выдвинул Муктада Ас-Садр. Он является влиятельным шиитским проповедником, лидером парламентского блока «Саирун», а также ветераном борьбы с военным присутствием США в 2003—2011 годах.

Целью данной акции поставлена задача оказания давления на американцев, чтобы с помощью доступных мирных средств выдавить их из Ирака.

Следует заметить, что Госдепартамент США на днях заявил, что нет никаких содержательных переговоров между США и Ираком о выводе войск.