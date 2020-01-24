Варшава, , 12:32 — REGNUM

Польская так называемая «правда» о Второй мировой войне насквозь политизирована, поскольку заточена под решение конъюнктурных задач антироссийской направленности, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 24 января, комментируя высказывания Анджея Дуды.

Как сообщалось ранее, президент Польши Анджей Дуда заявил, что не жалеет о своем отсутствии на израильском форуме памяти жертв Холокоста, поскольку показанные на этом форуме фильмы якобы «не учитывали военные усилия Польши» в борьбе с фашизмом. С такой «фальсификацией истории» надо бороться, добавил Дуда.

« Тот факт, что Польша была частью созданной СССР и союзниками Антигитлеровской коалиции, что польские воинские соединения сражались и на Западном, и на Восточном фронте, а внутри страны действовали партизаны, никто не отрицает. Вместе с тем, наиболее результативными были действия 1-й армии Войска Польского на советско-германском фронте, — это тоже исторический факт.

Войско Польское вместе с Красной Армией освобождало территорию своей страны. В 1945 году была создана 2-я армия Войска Польского, которая присоединилась к боевым действиям, направленным на окончательный разгром гитлеровцев в Германии. Польские воины принимали участие в Параде Победы 24 июня 1945 года в Москве. В мае-июне 1945 г. Войско Польское насчитывало около 400 000 человек и являлось крупнейшей регулярной воинской силой со своими пехотными, танковыми, артиллерийскими и авиационными соединениями. Обучить, обмундировать, накормить, снабдить их всем необходимым, вооружить их помог Советский Союз.

Именно эта важнейшая страница Второй мировой войны не просто «не учитывается» той частью современной польской элиты, которую представляет Анджей Дуда, — она погружается ею в забвение, заменяется клеветой. Польская так называемая «правда» о Второй мировой войне насквозь политизирована, заточена под решение конъюнктурных задач антироссийской направленности.

Никакого общего видения Второй мировой войны у нас с этой публикой не будет.