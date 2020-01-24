Ухань, Китай, , 12:21 — REGNUM В индонезийской студенческой ассоциации (PPI) в китайском городе Ухань заявили, что в настоящее время там проживают десятки граждан Индонезии и они не подвергались заражению коронавирусом, сообщает Sindonews.

По данным студенческой ассоциации, ни один гражданин не подвергался воздействию вируса.

Известно, что в городе Ухань остаются 94 индонезийских гражданина.

«Нет сообщений о том, что индонезийские граждане в городе Ухань заражены коронавирусом. В среднем, все студенты живут в общежитии и постоянно находятся в университетском городке», — говорится в заявлении индонезийской студенческой ассоциации.

«Почти все кампусы принимают меры предосторожности, предоставляя каждому студенту бесплатные маски, жидкое мыло и термометр», — отметили в индонезийской студенческой ассоциации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в Китае находятся 2557 граждан страны.

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