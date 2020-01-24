Берлин, , 11:17 — REGNUM Дрезденский оперный бал следует своей общей философии — строить мосты между нациями и культурами и перспективами. Так говорится в ответе организаторов Дрезденского оперного бала на просьбу ИА REGNUM прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг участников мероприятия.

По сообщениям СМИ и со слов агента участницы бала сопрано Рузан Манташян, другой участник мероприятия, известный тенор Юсиф Эйвазов отказался выступать с ней на одной сцене из-за происхождения певицы. Сам Эйвазов отреагировал на эти обвинения на свое странице в Instagram и Facebook:

«Дорогие друзья, я азербайджанец, и у меня есть абсолютно четкое видение и мнение по ситуации, сложившейся между Азербайджаном и Арменией, но мои политические взгляды никогда не затрагивают мою профессию и коллег по сцене. Чему свидетельствует тот факт, что я неоднократно выходил на сцену с Марией Гулегиной и Геворгом Акопяном в Большом театре».

Слова Эйвазова остались практически незамеченными, и обвинения в его адрес продолжились. Армянская сторона пошла дальше: парламент республики направил в бундестаг обращение с требованием обратить внимание на ксенофобские проявления и держать этот вопрос в центре внимания. Однако, пока парламент Армении писал письмо в бундестаг, в сообщении на сайте петербургского филиала Дрезденского оперного бала еще 17 января содержится информация о том, что сопрано из Армении числится среди участников этого мероприятия. Спустя некоторое время форум армян Европы публикует часть переписки с организатором бала Ханс-Йоахимом Фрайем, где, в частности, говорится, что они рады видеть Рузан Манташян на сцене в Дрездене. На запрос ИА REGNUM в Semper Opernball организаторы бала подтвердили, что сопрано из Армении — Рузан Манташян исполнит известную арию Татьяны из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского в программе Дрезденского оперного бала 7 февраля 2020 года. Дрезденский оперный бал следует своей общей философии: говорить на языке искусства, объединять артистов и строить мосты между нациями, культурами и перспективами», — отметил в комментарии Ханс-Йоахим Фрай, основатель и руководитель Дрезденского оперного бала.

«Мы рады, что Рузан Манташян выступит на сцене «ЗемперОпера», и что все ее коллеги по сцене приветствуют Рузан в числе участников замечательной гала-программы», — сказал он.

Оперная певица выступит с Симфоническим оркестром MDR под руководством Кристьяна Ярви на одной сцене с такими исполнителями, как тенор Юсиф Эйвазов, скрипач Павел Милюков, сопрано Юлия Музыченко, пианист Александр Кашпурин, оркестр Мока Эфти, «Большой хор — Мастера хорового пения» и немецкий телевизионный балет.