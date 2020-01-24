Тбилиси, , 10:56 — REGNUM

Конкретный взгляд на то, как видит правительство Грузии дальнейший процесс интеграции с ЕС, будет представлен на саммите Восточного партнерства, который состоится в 2020 году. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, подводя итоги своего визита в Давос и встреч, которые он провел в рамках Всемирного экономического форума.

«Грузия должна стать и станет полноценным членом Евросоюза, но для этого нам нужно выполнить много домашних заданий. Это были основные темы, которые мы обсуждали», — сообщил Гахария.

По его информации, на встречах с европейскими партнерами речь шла не только о европейских устремлениях Грузии, но и о проблеме «оккупации», протекающих в стране демократических процессах и предстоящих парламентских выборах, вопросах безопасности и сотрудничестве в обеспечении безопасности в Черноморском регионе.

«Наши политические партнеры ценят достигнутый Грузией в плане демократизации прогресс, внимательно следят за избирательным процессом, говорят, что выборы должны быть образцовыми, и нам эта ответственность абсолютно понятна. Кроме того, мы много говорили о вопросах безопасности, особенно в контексте Черного моря, и Грузия сегодня может внести значительный вклад в создание концепции и архитектуры европейской безопасности. Наши партнеры ценят это, как ценят и уровень интеграции Грузии с НАТО, и говорят, что итоги сотрудничества Грузии с НАТО в 2019 году действительно впечатляющие», — передает сделанное Гахарией в Давосе заявление пресс-служба правительства Грузии.