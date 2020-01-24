Париж, , 10:59 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел Франции Лоран Нуньес отверг обвинения в адрес сотрудников правопорядка по поводу применения ими насилия к митингующим. Об этом 24 января сообщают местные СМИ.

Нуньес, выступая на местном телевидении, отметил, что поддерживает действия силовиков по предотвращению беспорядков, добавив, что они не применяют насилие.

Термин «насилие», с точки зрения чиновника, недопустим так как полиция и власти страны не хотят заставить демонстрантов молчать, они лишь отвечают на проявление насилия в их адрес.

Напомним, акции протеста во Франции против пенсионной реформы продолжаются. За 2019 год число пострадавших достигло 500 человек, один человек погиб, 26 человек потеряли зрение.

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