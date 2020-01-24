Загреб, 24 января 2020, 10:23 — REGNUM Уходящий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что она не будет вмешиваться в политику вновь избранного президента Зорана Милановича, но намерена и дальше продвигать интересы Хорватии, хотя пока не хочет раскрывать какие-либо конкретные планы. Такое заявление она сделала 23 января в Иерусалиме.
Говоря о планах на будущее, Грабар-Китарович отметила, что она останется в Хорватии, но сначала отдохнет и подумает о предложениях. Срок ее президентских полномочий истекает 19 февраля.