Загреб, , 10:23 — REGNUM Уходящий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что она не будет вмешиваться в политику вновь избранного президента Зорана Милановича, но намерена и дальше продвигать интересы Хорватии, хотя пока не хочет раскрывать какие-либо конкретные планы. Такое заявление она сделала 23 января в Иерусалиме.

«Когда господин Миланович вступит в должность, я не буду ни критиковать, ни хвалить его, ни комментировать его работу, но буду продолжать работать над брендингом Хорватии, буду работать над решением против насилия в целом, не только в семье, но в школах и в других местах, работать в области защиты окружающей среды и бороться чистую Адриатику», — сказала президент Хорватии

Говоря о планах на будущее, Грабар-Китарович отметила, что она останется в Хорватии, но сначала отдохнет и подумает о предложениях. Срок ее президентских полномочий истекает 19 февраля.