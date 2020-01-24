Киев, , 09:27 — REGNUM Критическую оценку украинского законопроекта «о дезинформации» дал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, сообщила 23 января пресс-служба ОБСЕ.

«Я понимаю необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте нынешнего конфликта на Украине и вокруг нее. Но это не должно делаться за счёт свободы средств массовой информации и вмешательства государства в содержание СМИ и организацию журналистской деятельности в стране», — заявил Дезир.

Он добавил, что в украинском законодательстве уже есть нормы, позволяющие бороться с общественно опасной информацией.

Представитель ОБСЕ напомнил, что украинский законопроект раскритиковал Национальный союз журналистов Украины, Европейская федерация журналистов и другие СМИ и журналистские организации.

Дезир подчеркнул, что готов принять участие в юридической экспертизе законопроекта, чтобы он соответствовал международным стандартам и не ущемлял свободу слова.

Напомним, на Украине хотят принять закон, согласно которому «дезинформацией» будут считаться оценочные и критические суждения, сатира или недостоверная информация, которая не вредит общественным интересам. Кроме того, планируется создание «индекса достоверности СМИ», который будет присваивать некая «независимая организация».

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