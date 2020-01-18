Киев, , 12:14 — REGNUM Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский и его первый заместитель Анатолий Максимчук представили так называемый законопроект о противодействии дезинформации, соответствующая трансляция велась 17 января на странице министерства в социальной сети Facebook.

Согласно проекту закона, который проанализировали в украинском издании «Страна.ua», предлагается ввести уполномоченного по вопросам информации, который будет назначаться кабинетом министров Украины. В его полномочия входит мониторинг средств массовой информации, он также, в частности, обращается к «распространителям информации» с заявлением об ответе или опровержении информации.

Инструментами уполномоченного являются требования в случае, если размещенная информация неполная, «разместить ответ» на информацию, а в случае, если информация недостоверная — «опровергнуть и ограничить доступ» к данной информации. В случае, если данные требования уполномоченного остались без ответа, в дальнейшем следует обращение в суд.

Также за распространение недостоверной информации предполагаются штрафы, суммы которых колеблются от 4,7 млн гривен (около 11 миллионов 919 тысяч 600 рублей) до 9,4 млн гривен (около 23 млн 839 тысяч 115 рублей).

Но и штрафами ответственность представителей украинских средств массовой информации не заканчивается. В случае, если дезинформация коснется «национальной безопасности» Украины, то журналисту может грозить либо штраф (от пяти до десяти тысяч необлагаемых налогом минимумов), или исправительные работы сроком от одного до двух лет. При этом конкретного перечня подобного рода вопросов «национальной безопасности» пока что нет.

«А для тех, кто распространяет дезинформацию через компьютерные системы и ботов, а также финансирует это — тюрьма до 5 лет. Срок светит и тем, кто занимается дезинформацией повторно, а также по предварительному сговору группой лиц. Тут уже до 7 лет тюрьмы», — анализирует проект закона издание «Страна.ua».

Первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук также пояснил, что норма об уголовной ответственности журналистов будет действовать до окончания так называемой гибридной войны.

ИА REGNUM напоминает, ранее министерство культуры Украины анонсировало начало вещания канала для жителей ДНР и ЛНР.

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