Москва, , 08:43 — REGNUM Визит президента России Владимира Путина в Израиль и открытие памятника — это триумф русской внешней политики на Ближнем Востоке, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Кургинян отметил, что Путин очень многое делает плохо и во внутренней политики, и по ряду других направлений и его очень за многое стоит критиковать. Однако нельзя признать его выдающиеся заслуги га внешнеполитической арене и особенно в столь «тонком» деле, как Восток.

«Суметь объединить Турцию с Ираном — необъединимое, арабов и Израиль, получив большие позиции сразу в этих четырех взаимно абсолютно друг друга отрицающих компонентах, надо крупным быть политиком. И Путин первым сумел это сделать на Ближнем Востоке. Но это клинический факт, это не вопрос, как он хорош или плох в других областях, это же видно. Как только он это сделал, то всегдашний диалог Израиля с Россией усилился присутствием в Сирии, усилился тем, что именно русские контролируют там градус иранской политики и всего прочего», — заявил Кургинян.

А то, что произошло в Израиле, когда президент России Владимир Путин с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху совместно открыли памятник «Свеча памяти», посвященный жертвам и защитникам блокадного Ленинграда — это абсолютный триумф русской политики.

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