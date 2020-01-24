Москва, 24 января 2020, 08:43 — REGNUM Визит президента России Владимира Путина в Израиль и открытие памятника — это триумф русской внешней политики на Ближнем Востоке, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
Кургинян отметил, что Путин очень многое делает плохо и во внутренней политики, и по ряду других направлений и его очень за многое стоит критиковать. Однако нельзя признать его выдающиеся заслуги га внешнеполитической арене и особенно в столь «тонком» деле, как Восток.
А то, что произошло в Израиле, когда президент России Владимир Путин с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху совместно открыли памятник «Свеча памяти», посвященный жертвам и защитникам блокадного Ленинграда — это абсолютный триумф русской политики.
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