Дакка, , 08:43 — REGNUM Делегация из Турции посетила лагерь для беженцев рохинджа в Бангладеш, об этом 24 января сообщает Anadolu Ajansi.

«Турция оказывала и будет оказывать впредь помощь беженцам рохинджа», — заявил в комментарии журналистам агентства высокопоставленный турецкий чиновник Мехмет Ожасеки.

В настоящее время в Бангладеш проживают сотни тысяч беженцев рохинджа из Мьянмы, бежавших от внутреннего кризиса в стране, вызванного столкновением вооруженных сил с боевиками.

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