Москва, , 08:33 — REGNUM Как только Израиль чувствует беду и запах реабилитации нацизма, он тут же протягивает руку России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

В Израиле очень жива память не только о зверствах нацизма и Холокосте, но и о тех погромах, которые были осуществлены после 9 мая 1945 года, когда их не пускали в их дома в собственных странах. А уезжая в Израиль, евреи делали это с глубокой благодарностью к Красной Армии и СССР, сохраняя эту благодарность.

«Поэтому, как только Израиль это чувствует… а он все время находится под напряжением двойного чувства: первого — что Европа его не очень любит и второго — что его совсем не любит Британия… Значит, как только этот инстинкт в нем срабатывает, он тут же протягивает руку русским. По всем соображениям», — заявил Кургинян.

Напомним, что «протягивание Израилем руки» выразилась в том, что во время визита в Иерусалим президент России Владимир Путин вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху открыл 23 января памятник «Свеча памяти», посвящённый жителям и защитникам блокадного Ленинграда.

В то же самое время Путин резко незадолго до этого осудил Польшу за ее попытки приравнять коммунизм и нацизм, припомнив ей те зверства, что чинили поляки в отношение евреев.

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