Давос, Швейцария, , 08:17 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с премьер-министром Иордании Омаром Раззазом, об этом 23 января сообщает Kurdistan.ru.

Встреча прошла на полях Всемирного экономического форума, проходящего в швейцарском Давосе. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности ситуацию в регионе.

Также в ходе переговоров ключевой темой встал вопрос продолжения борьбы с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают вести активную террористическую деятельность на территории Ирака, особенно в провинциях, оспариваемых между курдами и центральным правительством страны.

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