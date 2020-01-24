24 января 2020 | Время чтения 8 мин

Будучи 20-летним Максут Шадаев уже «работал на руководящих позициях в сфере информационно-коммуникационных технологий». Что связывает нового министра с экс-министром Леонидом Рейманом и миллиардером Анатолием Карачинским?

Анастасия Степанова, , 05:58 — REGNUM Выходец из «Ростелекома», ранее уже занимавший высокие посты в администрации подмосковного губернатора Андрея Воробьева, ставший министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев — второй руководитель за всю историю существования ведомства под этим названием. Есть мнение, что Константин Носков покинул пост, созданного в 2018 году министерства, из-за проблем, возникших с ходом нацпроекта «Цифровая экономика». ИА REGNUM проанализировало, что известно про нового министра Шадаева, и выяснило, что в возрасте около 20 лет он занимал руководящие посты в фирмах скандально известного депутата Ильи Пономарёва и миллиардера из списка Forbes Анатолия Карачинского.

Максут Шадаев Digital.gov.ru

Максут Шадаев родился 11 ноября 1979 года в Москве. Образование получил в Российском государственном социальном университете по специальности «социология» в 2004 году.

На официальном сайте министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ указано, что Шадаев с 1999 по 2004 год «работал на руководящих позициях в сфере информационно-коммуникационных технологий». Тут стоит напомнить, что речь тогда шла о 20-летнем вчерашнем школьнике. Ведь, по открытым данным, диплом социолога он получил только в 2004-м году. Данных о том, кем были родители с юных лет подающего надежды Максута, в открытых источниках нет.

О связях с миллиардером Карачинским

В официальной биографии министра уточняется, что в группе компаний IBS (ИБС) до 2004 года 25-летний Шадаев был начальником отдела развития бизнеса отделения интернет-решений, а потом директором по развитию бизнеса. Известно также, что до 2004 года он также был советником директора ФГУП НИИ «Восход» и директором ООО «Управляющая компания холдинга ИБС».

IBS-холдинг позиционирует себя ключевым технологическим партнёром «российского бизнеса и государственных структур». Среди своих партнёров группа называет Минфин России, Федеральную налоговую службу, которой до недавнего времени руководил нынешней глава правительства Михаил Мишустин.

Группа, которая на начальном этапе называлась «Информационные бизнес-системы», была основана в 1992 году Сергеем Мацоцким и Анатолием Карачинским. В статье журнала Forbes, где рассказывалось о бизнесе Карачинского, отмечено, что сотрудничество IBS с госведомствами фактически началось в 2004 году, когда «во время визита Путина в Бангалор Карачинскому удалось сводить президента на экскурсию в один из кампусов, в котором работают несколько десятков тысяч программистов». Тогда же по поручению президента, данному главе ФНС (тогда им был Анатолий Сердюков), началась разработка льгот для it, а Минэкономразвитию Германа Грефа поручили разработать концепцию особых экономических зон.

Среди крупных проектов Карачинского Forbes называет «Медиалогию» (мониторинг прессы, позволяющий оценивать отношение СМИ к компании или министерствам), которую в те годы возглавляла «жена Карачинского Нина Григорьева». В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2019» Карачинский с капиталом 850 млн долларов США занимает 118-е место.

По данным с сайта, на сегодня IBS включает в себя ряд «дочек»: БФТ IBS — разработчик программных и консалтинговых решений для государственного сектора и бизнеса, IBS Platformix — поставщик тиражируемых решений для ИТ-инфраструктуры и IBS DataFort — провайдер профессиональных ИТ-услуг на базе частного облака. Помимо головного офиса в Москве, группа представлена в Белгороде, Нижнем Новгороде, Пензе, Перми, Санкт-Петербурге, Ульяновске и Уфе.

О работе на фирму Пономарёва

Шадаев до того, как начать путь чиновника, также работал руководителем проекта «Эдвайзерс» ЗАО «Аррава Интернет Менеджмент» (в возрасте 21 год, до 2004 года). Акционерное общество, по данным ЕГРЮЛ, просуществовало с августа 2002 по октябрь 2015 года. Его учредителями были Руслан Кряжев и Петр Квитеж, а гендиректором с декабря 2002 года был Илья Пономарёв. Последний числится соучредителем Фонда поддержки свободных СМИ, АНО «Институт Сибири», Фонда развития электронной демократии, АНО для развития венчурного предпринимательства «Форум инновационного предпринимательства». Все компании, кроме первого фонда, уже ликвидированы. Пономарёв также был директором на сегодня ликвидированного ЗАО «ЭЙМСИСТЕМЗ», которое учредили тот же Кряжев и Квитеж.

Помимо этого, данные Ильи Пономарёва совпадают с данными депутата Госдумы двух прошлых созывов, который также работал в компании «ЮКОС» и отметился на посту вице-президента IBS. Из сообщений ТАСС известно, что в группе IBS Пономарёв курировал реализацию проектов в рамках ФЦП «Электронная Россия». В отдельный период он также был советником президента Фонда «Сколково» Виктора Вексельберга.

10 июня 2016 года Госдума прекратила депутатские полномочия Ильи Пономарева (фракция «Справедливая Россия»). Он был единственным депутатом, проголосовавшим против ратификации договора о присоединении Крыма и Севастополя к России 20 марта 2014 года. В мае 2019 года пономарёв, покинувший Россию, получил гражданство Украины.

Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины

Работа с Рейманом

В 2004 году (год получения диплома) у Шадаева началась стремительная карьера госслужащего.

В 25 лет он, будучи по образованию социологом, занял должность советника министра информационных технологий и связи РФ. Тогда ведомством руководил Леонид Рейман, который после отставки является президентом и владельцем «Alternativa Capital» и в медиаповестку страны попадает чаще всего в свете финансовых споров с банкротящимся заводом микроэлектроники «Ангстрем-Т», в который вложили бюджетные миллиарды. При этом Рейман выступает и как кредитор завода через принадлежащее ему ООО «Альтернатива капитал», и как председатель правления.

Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» — банкрот: как же бюджетные миллиарды?

Возвращаясь к новому министру цифрового развития Шадаеву. После должности советника он в 27-м лет дорос до руководства департаментом государственных программ, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса того же министерства, которым руководил с февраля 2006 по 2008 год.

Уже в 2008 году Максут Шадаев стал помощником руководителя администрации президента РФ, отвечая за организацию работы президентского совета по развитию информационного общества.

Шадаев в феврале 2009 года вошёл в первую сотню резерва управленческих кадров главы государства, а с 2012 по 2014 год был советником председателя Государственной Думы РФ. В этот период спикером был Сергей Нарышкин.

С 2014 года началась карьера Максута Шадаева у Андрея Воробьева — губернатора Московской области. С 2014 по 2016 год он был министром государственного управления, информационных технологий и связи региона, а с 2016 года занимал должность заместителя председателя правительства Подмосковья. Из наиболее известных подмосковных достижений Шадаева выделяют единый портал, работающий как книга жалоб и предложений, а также единую транспортную карту «Стрелка» — своего рода аналог московской «Тройки».

В конце сентября 2018 года «Ростелеком» заявил о назначении Максута Шадаева вице-президентом ПАО по цифровым платформам. В пресс-службе отмечали, что на этой позиции «он будет отвечать за реализацию стратегических задач и проектов компании в сферах электронного правительства, образования, медицины и геоданных». А уже в феврале 2019 года он совмещал эту должность с руководством «дочкой» «Ростелекома» — АО «РТ Лабс».

О связях с Татарией

По данным ЕГРЮЛ, Шадаев всё еще числится руководителем двух юрлиц, связанных с «Ростелекомом».

Первое — это АО «РТ Лабс», учреждённое в Химках в апреле 2003 года и имеющее доли в десяти действующих компаний. В списке — ООО «РТ Регионы» из Екатеринбурга (создано в мае 2016 года), ООО «Цифровое образование» (создано в мае 2019 года, второй владелец — ООО «Мэйл.ру»), ООО «Вега», ООО «РТК-Дневник» (создано в августе 2019 года, второй совладелец — ООО «Дневник.ру», аффилированное с кипрской компанией «И.АР.ЭЙЧ.ЭДУ РЕВОЛЮШН ХОЛДИНГЗ ЛТД»), ООО «Капелла» и ООО «Альтари» (созданы в ноябре 2018 года), ООО «РТК Радиология» (создано в октябре 2019 года совместно с ООО «ИКТ Консалтинг», которым владеют Олег Ханин, Алексей Стрепетов и Вадим Казаров), ООО «РТ Медицинские информационные системы» (создано в Перми в июне 2019 года совместно с ООО «СВАН», которым владеет пермский бизнесмен Сергей Метелев — учредитель центров обработки данных в ряде регионов), ООО «Цифровые медицинские сервисы» (создано в июле 2019 года совместно с ООО «Национальный центр информатизации» из Татарии, принадлежащим АО «Концерн «Автоматика», который входит в состав «Ростеха»).

Помимо этого, Максут Шадаев с июля 2019 года был директором ещё одной «дочки» АО «РТ Лабс» — базирующейся в Иннополисе Татарии компании «РТК Софт Лаб».

Интересный факт: в 2017 году ООО «РТК Софт Лаб» было исполнителем по контракту, заключённому с «Ростелекомом» на создание системы «Национальная биометрическая платформа». Сумма контракта превышала 247,601 мн рублей.