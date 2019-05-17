Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины

Киев, , 17:34 — REGNUM Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины. Об этом сообщил сам Пономарев на своей странице в Facebook на украинском языке.

«Нарешті, це трапилось! Сьогодні, чинний президент України — Петро Порошенко, в останній робочий день своєї каденції, підписав указ про надання мені українського громадянства, згідно державного інтересу», — написал он.

Пономарев обратил внимание на то, что Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении украинского гражданства согласно государственным интересам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума 10 июня 2016 года прекратила депутатские полномочия Ильи Пономарева, который входил во фракцию «Справедливая Россия». Он был единственным депутатом, проголосовавшим против ратификации договора о присоединении Крыма и Севастополя к России 20 марта 2014 года.

Формальным поводом стало систематическое неисполнение им должностных обязанностей. В частности, он прогуливал пленарные заседания в течение 30 дней и более календарный дней.

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