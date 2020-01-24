Москва, , 04:05 — REGNUM Предложение президента России Владимира Путина повести встречу лидеров пяти государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, встретило поддержку главы Франции Эммануэля Макрона и вопросы со стороны британских властей.

Президент Франции отметил что, мир в настоящее время нуждается в единстве Европы, а также всего международного сообщества.

Представители другого предполагаемого участника саммита — Великобритании — рассказали, что хотели бы получить от руководства России более детальную информацию по данной встрече.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, выступая Всемирном форуме памяти холокоста в Иерусалиме, предложил провести встречу глав РФ, США, Китая, Франции, Великобритании, посвященную вопросам безопасности.

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