Хух-Хото, Китай, , 01:17 — REGNUM Бывший высокопоставленный чиновник из Внутренней Монголии на севере Китая находится под следствием в связи с получением взяток, сообщили 23 января в Верховной народной прокуратуре.

Юань Гуанчжун обвиняется в получении взяток лично или через посредников во время занятия различных должностей в регионе, включая должность секретаря Муниципального комитета Компартии Китая в Хух-Хото. Дело Юня было передано прокуратуре Даляня провинции Ляонин, сообщили в Национальной надзорной комиссии. Юнь предстанет перед Промежуточным народным судом Даляня.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший председатель Высшего народного суда провинции Аньхой на востоке Китая был исключен из компартии Китая за множественные нарушения законов.

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