Болонья, Италия, , 22:37 — REGNUM Лидеру «Лиги» Маттео Сальвини следовало бы позвонить в домофон не заподозренному соседями в продаже наркотиков 17-летнему выходцу из Туниса, а участникам мафиозных группировок, заявил журналистам в четверг, 23 января, лидер Демократической партии Никола Дзингаретти.

Сальвини имел шансы сделать это и раньше, когда занимал пост министра внутренних дел, но шансами этими не воспользовался, добавил Дзингаретти.

Обсуждаемый инцидент произошел несколькими днями ранее в Болонье, где находятся сейчас и Сальвини и Дзингаретти — в ближайшее воскресенье здесь пройдут важнейшие местные выборы. Сальвини после одного из предвыборных выступлений, услышав от жителей одного из ближайших домов жалобы на своего соседа — предполагаемого наркоторговца, позвонил в его квартиру в домофон и, поздоровавшись, сразу спросил, продает ли тот наркотики.

Ответ был отрицательным, а история вызвала дипломатическую напряженность между Италией и Тунисом — ряд тамошних депутатов потребовали от лидера «Лиги» извинений, тот же заявил, что значение имеет не национальность, а лишь возможное занятие преступной деятельностью.