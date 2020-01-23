Анкара, , 21:57 — REGNUM Вопрос возможности интегрирования российских зенитно-ракетных систем ПВО С-400 в систему общей обороны НАТО и с другим вооружением альянса должна выяснять рабочая группа экспертов, заявил 23 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Об этом глава МИД Турции заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В частности, Чавошоглу заявил, что ЗРС С-400 может быть совместима с американским истребителем пятого поколения F-35, хотя руководство НАТО отрицает это.

«Беспокоитесь, что истребители F-35 и C-400 несовместимы… Давайте создадим рабочую группу из экспертов под руководством НАТО. Дайте экспертам изучить этот вопрос и оценить такие возможности», — заявил глава турецкого МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон исключил Турцию из программы производства и поставок истребителей F-35 из-за приобретения Анкарой российских ЗРС С-400. В Вашингтоне и в руководстве НАТО утверждают, что интеграция российских систем ПВО даст России возможность получать секретную информацию о новейшем американском истребителе.

Турция уже неоднократно предлагала выяснить этот вопрос на экспертном уровне, однако ответа до сих пор нет.

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