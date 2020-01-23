Иерусалим, , 19:34 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин не встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Иерусалиме во время участия в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Об этом агентству ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, встреча двух лидеров не состоялась, поскольку украинский президент не приехал на форум.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторые израильские СМИ подвергли критике Владимира Зеленского за его отказ принять участие в форуме, посвящённом памяти о Холокосте.