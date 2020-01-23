Иерусалим, , 18:56 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин возложил венок к мемориалу героям восстания в варшавском гетто. Церемония возложения венков прошла в рамках проходящего в Иерусалиме форума «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом».

Помимо Путина, венки возложили и другие мировые лидеры. Так, помимо прочих, в церемонии возложения венков приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, президент Грузии Саломе Зурабишвили, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и президент Молдавии Игорь Додон.

Церемония сопровождалась музыкой. Каждый из лидеров брал со сцены венок и возлагал его к памятнику.