Иерусалим, , 17:54 — REGNUM Советский народ отстоял свое Отечество и принес освобождение от нацизма Европе ценой 27 млн. жизней, заявил 23 января в Иерусалиме президент России Владимир Путин.

Российский президент напомнил, что нацистами, помимо евреев, «недочеловеками были объявлены и русские, и белорусы, и украинцы, поляки, представители многих других национальностей».

Об этом Владимир Путин заявил, выступая на пятом Всемирном форуме памяти жертв «Холокоста».

"А славянским и другим народам была уготована участь либо быть уничтоженными, либо стать бесправными рабами без своей культуры, без исторической памяти, без языка. Советский народ отстоял свое Отечество и принес освобождение от нацизма Европе. Мы заплатили за это такой ценой, которая не снилась раньше в самых страшных снах ни одному народу — 27 миллионов погибших. Мы никогда этого не забудем», — сказал Владимир Путин.

Российский президент напомнил, что из шести млн. евреев, уничтоженных нацистами и их пособниками, 40% были гражданами СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России отметил, что память о Второй Мировой войне и борьбе с нацизмом должна быть ограждена от сиюминутных трактовок и политических спекуляций.

Напомним, из 27 млн. погибших граждан СССР более 60% являлись мирными жителями и были истреблены нацистами на оккупированных территориях Советского Союза.

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