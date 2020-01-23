Иерусалим, , 17:15 — REGNUM Преступления нацистов против разных народов во время Второй мировой войны были поддержаны их пособниками во многих странах Европы, заявил 23 января в Иерусалиме российский президент Владимир Путин.

По мнению президента РФ, эти события являются одной из самых позорных страниц мировой истории. Кроме того, Владимир Путин напомнил, что у немецких нацистов были многочисленные сторонники и пособники во многих странах Европы.

Об этом российский президент заявил, выступая на форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» в Иерусалиме.

Владимир Путин напомнил, что 27 января будет отмечаться 75-летие освобождения концлагеря Освенцим, в котором были убиты «сотни и сотни тысяч людей разных национальностей, среди них более половины — евреи».

«Преступления, совершенные нацистами, их обдуманное, спланированное, как они говорили, «окончательное решение еврейского вопроса» — это, уважаемые коллеги, одна из самых черных и позорных страниц новейшей мировой истории», — заявил Путин, подчеркнув, что у нацистов были многочисленные сторонники и пособники.

«В жестокости они зачастую превосходили своих хозяев. Фабрики смерти, концлагеря обслуживали не только нацисты, но и их пособники во многих странах Европы. На оккупированных территориях Советского Союза, где орудовали эти бандиты, было убито наибольшее количество евреев», — отметил президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, выступая на пятом Всемирном форуме памяти жертв «Холокоста», ранее Владимир Путин отметил необходимость использовать для отстаивания правды о Второй Мировой войне все возможности государств, от информационных до культурных.

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