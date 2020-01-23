Тбилиси, , 17:07 — REGNUM Показатель Грузии по индексу восприятия коррупции в 2019 году ухудшился на 2 пункта, до 56 баллов, но это изменение считается статистически незначительным. Об этом говорится в очередном исследовании, опубликованном 23 января секретариатом организации «Transparency International», перевод которого на грузинский язык предлагает грузинское представительство этой организации.

Среди 180 стран мира, которые охвачены этим исследованием, Грузия занимает 44-е место и остается лидером среди стран Восточной Европы и Центральной Азии, а ее показатель относится к категории «выше среднего». Отсутствие прогресса в индексе восприятия коррупции в Грузии за последние годы исследователи объясняют «стагнацией антикоррупционной реформы».

«Из стран региона в 2019 году в сравнении с 2018 годом значительно улучшился индекс Армении и Азербайджана (соответственно, на семь и пять баллов)», — говорится в исследовании.

Согласно анализу секретариата «Transparency International», «захват государства и концентрация власти в частных руках остаются главным камнем преткновения в регионе. Чрезмерное влияние на ключевые институты по-прежнему представляет собой серьезную проблему для политической целостности Грузии, индекс восприятия коррупции в которой за последний год понизился на два пункта».

Организация перечисляет проблемы, которые остаются в Грузии нерешенными и которые также были отражены в отчете за 2018 год. Это недостаток подотчетности в правоохранительных ведомствах, коррупуия и политическое вмешательство в деятельность суда, захват государственных институтов, организованные правительством нападки на независимое гражданское общество и отсутствие независимого антикоррупционного ведомства.

Для улучшения ситуации в стране Грузии рекомендуют обеспечить равновесие между ветвями власти, обеспечить независимость основных государственных институтов, освободить правоохранительные органы от неподобающего политического давления, обеспечить свободную и конкурентную избирательную среду, действенно реагировать на нарушения финансирования партий и избирательных кампаний, прекратить нападки правительства на политических оппонентов, прекратить дискредитацию общественных организаций и гражданских активистов, создать независимое антикоррупционное агентство для реагирования на случаи коррупции.