Тегеран, , 06:17 — REGNUM Убийство американскими ВС иранского генерал-майора Касема Сулеймани и те комментарии, которыми разразился по этому поводу официальный Вашингтон, свидетельствуют, что США боятся упустить контроль над ситуацией в Евразии. Что означают попытки угрожать убийством не только иранским военным, но и «всем», включая Россию и Китай, рассказывает автор ИА REGNUM Сергей Шакарянц.

Иран

Из речи госсекретаря США Майка Помпео, произнесенной по поводу операции против Сулеймани, стало ясно, что США оставляют за собой право применять убийство любых военных и политиков, если они «угрожают свободе» в ее американском понимании. Помпео упомянул в ряду возможных противников для американской атаки также Россию и Китай. Эта заявка американского госсекретаря прошла довольно незаметно, несмотря на свою вызывающую подачу.

Китай просто отмолчался, а со стороны России прозвучало некое напоминание от военных экспертов, что любая военная акция со стороны США на территории России может с высокой вероятностью стать началом глобального конфликта. Почему же официальные лица США считают возможным именно сейчас пускаться в столь безответственные рассуждения о возможности «точечного» терроризма на международном уровне? Возможно, что причина находится в понимании того, что инициатива в Евразии все больше уплывает из рук США.

Читайте статью Сергея Шакарянца «Иран, Россия и Китай формируют события на Ближнем Востоке».