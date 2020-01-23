Москва, , 16:43 — REGNUM В ситуации, когда президент Польши Анджей Дуда отказался приехать на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, вся Европа оказывается на цивилизованной стороне баррикад, а Польша — на другой. Об этом 23 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Алек Эпштейн (Израиль).

«Европа оказывается на цивилизованной стороне баррикад, а Польша оказывается на другой. Действия Польши кошмарны и чудовищны, — сказал Эпштейн. — Я скажу больше — мы знаем, что когда люди возвращались из освобождённых лагерей уничтожения, из партизанских отрядов, их убивало в 1945 году польское население. У нас не менее 350 задокументированных случаев убийств возвращавшихся из этого ада евреев поляками, польскими националистами. Никогда нельзя об этом забывать ни полякам, ни литовцам, ни латышам. И попытки нынешних властей этих государств отмыться от этого — это сознательная ложь».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.