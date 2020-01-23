Давос, Швейцария, , 16:17 — REGNUM Приобретаемые у России зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» совместимы с истребителями F-35, заявил 23 января турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, сообщает Reuters.

Выступая на одной из площадок Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), турецкий дипломат отметил, что «С-400 и F-35 совместимы», а затем добавил:

«Они не представляют угрозы для систем НАТО и союзников по НАТО».

Напомним, США хотят лишить Турцию возможности приобретать американские истребители F-35, потому что Анкара закупает С-400. Одним из аргументов против продажи F-35 туркам американцы выдвигают то, что они «несовместимы».