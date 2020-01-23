Москва, , 16:09 — REGNUM Сложная обстановка в сирийском лагере беженцев Эр-Рукбан связана с незаконными действиями США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 января в ходе регулярного брифинга в Москве.

«Реальной причиной проблем в лагере является незаконная американская оккупация», — подчеркнула она.

Захарова также прокомментировала недавнюю публикацию организации «Белые каски». Это провокация с целью дестабилизации, заявила она.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова отметила, что обстановка в Сирии в значительной мере стабилизирована, однако на неподконтрольных правительству территориях остаются очаги напряженности.