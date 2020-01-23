Москва, 23 января 2020, 16:09 — REGNUM Сложная обстановка в сирийском лагере беженцев Эр-Рукбан связана с незаконными действиями США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 января в ходе регулярного брифинга в Москве.
«Реальной причиной проблем в лагере является незаконная американская оккупация», — подчеркнула она.
Захарова также прокомментировала недавнюю публикацию организации «Белые каски». Это провокация с целью дестабилизации, заявила она.
Как сообщало ИА REGNUM, Захарова отметила, что обстановка в Сирии в значительной мере стабилизирована, однако на неподконтрольных правительству территориях остаются очаги напряженности.