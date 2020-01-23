Иерусалим, , 15:59 — REGNUM Подъём антисемитских настроений в США и Европе вызывает тревогу Организации Объединённых Наций. Об этом заявил генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерреш.

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«Статистические данные и результаты опросов рисуют тревожную картину. Случаи нападений на почве антисемитизма в США и Европе участились. Нацистские символы и лозунги остаются широко распространенными», — говорится в заявлении Гутерреша, которое вошло в сборник высказываний мировых лидеров о приверженности борьбе с антисемитизмом, выпущенном в рамках Всемирного форума памяти Холокоста.

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Генсек ООН подчеркнул, что продолжающиеся попытки отрицать Холокост и искажать историю свидетельствуют о том, что «антисемитские настроения всё ещё сильны», пишет ТАСС. Гутерреш отметил, что лучший способ почтить память жертв Холокоста — это бороться с антисемитизмом и всеми другими формами ненависти в современном мире.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 января, в Иерусалиме проходит пятый Всемирный форум памяти Холокоста. Участие в мероприятии принимают лидеры государств и правительств более сорока государств.

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