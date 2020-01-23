Иерусалим, , 15:37 — REGNUM У России и Израиля есть долг, состоящий в том, чтобы прививать молодому поколению, являющимся правнуками победителей, чувство благодарности к ним, подарившим сегодняшним людям свободу и доказавшим непреходящую ценность мира и справедливости ценой собственной жизни. Об этом 23 января заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия памятника «Свеча памяти», посвященного жителям и защитникам блокадного Ленинграда, в Иерусалиме.

«Наш (России и Израиля — ред.) общий долг передать эти знания будущим поколениям, правнукам победителей, воспитав в них благодарную память к тем, кто подарил нам свободу и ценой своей жизни доказал непреходящую ценность мира и справедливости», — заявил во время церемонии Путин.

Также он отметил, что в Израиле, также, как и в России, понимают, что значат уроки Второй мировой войны и поэтому не дают забыть остальному миру до чего доводит национальный эгоизм, разобщенность, попустительство любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии.

Кроме этого, российский президент выразил благодарность израильским властям, которые установили памятник защитникам и жителям блокадного Ленинграда, отметив, что это можно было организовать по-разному, но то, как это сделано — вызывает у него особую благодарность.

«Памятник — это очень хорошо, это останется надолго, надеюсь, на века. Открыть его можно по-разному. Но так, как это сделали вы сегодня — спасибо», — заключил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильский президент Реувен Ривлин отметил роль России в борьбе с антисемитизмом и заявил, что без усилий РФ победить такие явления невозможно.