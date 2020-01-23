Иерусалим, , 14:50 — REGNUM Мировое сообщество не может и не должно оставить без ответа открытое продвижение некоторыми государствами человеконенавистнических идеей расизма и антисемитизма, а также попытки исказить правду о Второй мировой войне и оправдать агрессоров и их пособников. Об этом говорится в обращении президента РФ Владимира Путина в книге «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом», представленной на форуме памяти Холокоста в Иерусалиме.

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«Такое возмутительное явление требует ответа всего международного сообщества», — подчеркнул российский лидер, напомнив, что Россия систематически и последовательно работает в этой сфере.

Путин отметил намерение Москвы и дальше твёрдо противостоять любому проявлению национализма и экстремизма, антисемитизма и религиозных конфликтов.

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«Мы ожидаем, что все страны и народы объединят усилия в борьбе с этими угрозами», — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что Вторая мировая война принесла невыразимые страдания народам Европы и всего мира, а трагедия Холокоста является одним из «самых ужасных примеров бесчеловечных преступлений, совершённых нацистами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что противостоять попыткам переписать и сфальсифицировать историю можно только аргументированной правдой.