Багдад, , 14:19 — REGNUM Соединенные Штаты могут установить в Ираке свои противоракетные системы, об этом 23 января сообщает Fox News со ссылкой на источник.

По данным источника, размещение систем ПРО нужно для защиты от потенциальных угроз со стороны Ирана, угрожающего американским военным базам.

Обсуждение необходимости установки указанных систем началось сразу после того, как 8 января вооруженные силы Ирана нанесли удар по двум американским базам США в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

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