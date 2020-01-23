Гаага, Нидерланды, , 13:58 — REGNUM Международный суд в Гааге вынесет вердикт в отношении властей Мьянмы, обвиняемых в геноциде народности рохинджа. Об этом 23 января сообщает Anadolu Ajansi.

Обвинение было выдвинуто в декабре 2019 года властями Гамбии, судебная инстанция ознакомилась с аргументами обеих сторон.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты в Мьянме, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

Значительная часть международного сообщества осудила действия Нейпьидо, назвав их «этническими чистками». Власти же страны отвергли обвинения, назвав их ангажированными.

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