Давос, Швейцария, , 13:44 — REGNUM Глава координационного совета по инвестициям Индонезии Бахлил Лахадалия во время своего рабочего визита в Давос (Швейцария) встретился с представителем компании Mitsubishi Chemical, чтобы обсудить планы по расширению сотрудничества на сумму 150 млн долларов США, сообщает Antara.

По его словам, японская компания нуждается в налоговых льготах для реализации запланированного расширения инвестиций в новый завод в городе Чилегон на острове Ява.

Бахлил Лахадалия приветствовал запланированное расширение инвестиций Mitsubishi.

Mitsubish Chemical — это крупнейшая в Японии химическая компания, основанная в 2005 году, которая работает в таких направлениях, как автомобилестроение и авиакосмическая промышленность, информационные технологии, здравоохранение и окружающая среда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава координационного совета по инвестициям Индонезии пригласил компанию Siemens Group инвестировать в строительство новой столицы государства.

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