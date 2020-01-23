Тбилиси, , 13:48 — REGNUM Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок встретился с главой миссии наблюдателей ЕС в Грузии. Сообщение об этом было размещено 22 января на сайте МНЕС.

«В ходе своего визита господин Блок также встретился с нидерландскими наблюдателями, направленными в Миссию, и выразил им свою благодарность и МНЕС в целом за её существенный вклад в региональную безопасность и стабильность», — говорится в заметке.

Также отмечается, что и.о. главы миссии сказал слова благодарности главе МИД Нидерландов за постоянную поддержку МНЕС.

Как передавало ИА REGNUM, Блок находился с официальным визитом в Грузии 21 и 22 января. На пресс-конференции после встречи с грузинским коллегой Давидом Залкалиани голландский дипломат выразил надежду, что в Грузии в 2020 году пройдут «свободные и справедливые парламентские выборы».

Миссия наблюдателей ЕС начала свою работу в Грузии в сентябре 2008 года. Их целью является наблюдение за тем, исполняются ли условия соглашения, подписанного Россией и Грузией 8 сентября 2008 года.

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