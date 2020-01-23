Тбилиси, , 13:20 — REGNUM Остановить «зловредный курс» своего лидера Бидзины Иванишвили призвал правящую партию «Грузинская мечта» учредитель партии «Лело для Грузии» и основатель крупнейшего в Грузии банка Мамука Хазарадзе в отрытом письме, которое было распространено 23 января.

В своем обращении Хазарадзе заявил, что Грузия из-за Иванишвили может сбиться с евроатлантического курса и потерять партнерство с США. Вместо этого, по словам банкира, единственным партнером Грузии будет Россия.

Хазарадзе призвал депутатов «Грузинской мечты», ее членов и сторонников повлиять на своего лидера.

«Зловредный курс вашего лидера нужно остановить и это, в первую очередь ваша обязанность, поскольку он зависит именно вашей поддержки», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, в последнее время ряд политических деятелей в Европе и США в публичных заявлениях стали высказывать сомнение в том, что Грузия движется путем демократических реформ, а в США начали выражать надежду, что Грузия останется их стратегическим партнером.

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