Москва, , 13:02 — REGNUM Госдума может рассмотреть президентский законопроект о поправках к Конституции во всех трех чтениях до конца февраля. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

«Всё зависит от количества поправок, которые поступят при рассмотрении закона во втором чтении. Если поправок будет немного и они не потребуют дополнительных обсуждений, то можем рассмотреть (в третьем чтении до конца февраля)», — заявил Володин.

При этом, отметил он, если к инициативе поступит много поправок, то депутатам потребуется дополнительное время для того, чтобы качественно проработать законопроект.

«Мы надеемся, что ко второму чтению выйдем на решение, предложив подходы, которые могут либо усовершенствовать и улучшить предлагаемые решения, но, на мой взгляд, было бы правильно всё-таки здесь не расширять перечень вопросов, которые будут рассмотрены во втором чтении, а сконцентрироваться и поддержать предложения, которые были проработаны в рамках рабочей группы, созданной президентом, и в рамках его инициативы», — отметил Володин.

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