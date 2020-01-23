Джакарта, , 12:55 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в Китае находятся 2557 граждан страны, сообщает Sindonews.

«Данные об индонезийских студентах в городе Ухань и его окрестностях насчитывают 428 человек, студентов в Пекине — 1280 человек, а наших студентов в Шанхае — 849 человек», — заявила глава МИД Индонезии.

По ее словам, около 90% индонезийских студентов в городе Ухань в настоящее время находятся в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Индонезии в Пекине заявило, что граждан страны не обнаружено среди заразившихся коронавирусом в городе Ухань.

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