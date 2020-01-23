Киев, , 12:18 — REGNUM Никаких инвестиций в экономику после заявлений украинской власти на форуме в Давосе можно не ждать, заявил 23 января украинский политолог Юрий Гаврилечко.

Эксперт отметил, что форум в Давосе — это тусовка, и там не принимают никаких решений.

«Туда едут весело провести время, послушать пару-тройку интересных спичей, сделать селфи и продемонстрировать свои презентации (если есть что показать). Украинской делегации нечего демонстрировать», — заявил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе своего выступления в Давосе Зеленский объявил о персональной «няне» для инвесторов в экономику Украины. Глава Украины анонсировал еще ряд льгот для потенциальных инвесторов.

В таком же духе высказался и премьер-министр Алексей Гончарук, по мнению которого многие инвесторы должны открыть новую Украину подобно тому, как когда-то была открыта Америка.

«Мы имеем интересные планы для инвесторов, и первый, кто рискнет, получит всю прибыль», — заявил глава правительства.