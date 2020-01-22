Киев, , 20:22 — REGNUM Власти Украины в рамках т.н. «большой приватизации» подготовили новую программу, которая называется Investment nanny («инвестиционная няня»), заявил в ходе выступления на форуме в Давосе сегодня, 22 января, президент страны Владимир Зеленский.

Суть этой программы, пояснил глава Украины, в том, что каждому инвестору, который приведет в экономику Украины более 100 млн долларов, Киев обеспечит отдельный контракт с государством.

«Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер, который говорит на 5 языках, и 24 часа в сутки и 7 дней в неделю этот менеджер будет с вами работать», — сказал Зеленский.

Киев также приготовил бонус для более мелких инвесторов, которые пойдут в украинскую приватизацию на 10 млн долларов и больше.

«Мы даем налоговые каникулы: вы не будете платить налог на прибыль в течение 5 лет», — подчеркнул президент.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня было опубликовано интервью премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в котором он заявил — главная проблема в том, что никто в мире не доверяет Украине.