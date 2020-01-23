Москва, 23 января 2020, 12:05 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о введении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Предусматривается введение должности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, который входит в число постоянных членов Совета безопасности Российской Федерации, а также определяется порядок его назначения на должность и освобождения от должности — назначается на должность и освобождается от должности президентом РФ.
Полномочия определяются президентом РФ.
Ранее на пост зампреда Совбеза был назначен экс-глава правительства РФ Дмитрий Медведев.