Киев, , 12:02 — REGNUM Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев может покинуть свой пост после завершения контракта. Об этом он заявил 23 января в комментарии изданию «Украинская правда».

«У меня контракт заканчивается в конце марта этого года. Если он не будет продолжен — это означает, что он закончен», — сказал Коболев.

Контракт заканчивается в марте 2020 года. Его продление зависит от решения наблюдательного совета «Нафтогаза».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коболев рассказал, что прямые закупки Украиной российского газа зависят от цены и от разрешения украинского правительства на ведение соответствующих переговоров.

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