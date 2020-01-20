Киев, , 16:11 — REGNUM Возможность прямой закупки газа в России зависит от двух факторов, заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, первым фактором является цена, предложенная Газпромом.

«За последние шесть лет справедливую цену Газпром нам не предлагал ни разу», — считает он.

Вторым фактором является политический аспект сделки, который зависит от правительства Украины, заявил директор «Нафтогаза».

"Из директив опция по договоренностям по импорту газа Газпрома была устранена, переговорщики такого мандата не имели. Будет ли правительство сейчас давать подобное разрешение? Будет зависеть от них», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что Украина могла бы напрямую закупать газ у России, но «практических оснований» для этого нет.

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