Киев, 20 января 2020, 16:11 — REGNUM Возможность прямой закупки газа в России зависит от двух факторов, заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, первым фактором является цена, предложенная Газпромом.
Вторым фактором является политический аспект сделки, который зависит от правительства Украины, заявил директор «Нафтогаза».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что Украина могла бы напрямую закупать газ у России, но «практических оснований» для этого нет.
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