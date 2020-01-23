Москва, , 11:19 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о поддержке поправок в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

«Мы ремонтируем сейчас, производим очень робкий ремонт Конституции, которая была принята под расстрел парламента, за которую в лучшем случае проголосовала треть. Мы пытаемся принимать, ремонтировать то, что плохо ремонтируется. Нам надо продумать и отнестись к этому самым ответственным образом», — заявил Зюганов.

В целом парламентарии поддерживают президентский законопроект, но предложат поправки.

«Мы поддержим те поправки, которые предложил президент и в первом чтении проголосует. Но возникает целый ряд конкретных вопросов». — указал он.

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